Общество

В Украине наблюдается спад коронавируса: последние данные о зараженных

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В Украине наблюдается спад коронавируса: последние данные о зараженных

За сутки на территории Украины зафиксировали 9 176 новых случаев коронавирунсой инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, за весь период эпидемии в стране заболели 894 215 человек, при этом, болезнь победили 501 564 инфицированных, а умерли – 15 154 пациентов (156 – за минувшие сутки).

Отмечается, что за сутки в лабораториях провели 41 489 тестирований на COVID-19 (33 593 – методом ПЦР, еще 15 154 – ИФА). За минувшие 24 часа в медучреждения поступили 2969 украинцев.

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Кроме того, ученые назвали самый частый симптом COVID-19. На боли в мышцах жаловались у 55% пациентов, а более половины (51%) испытывали головную боль.

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 52 секунды ago
0 0 1 минута чтения
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