Общество

Главный новогодний символ Украины “снял” шляпу (фото)

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Главный новогодний символ Украины "снял" шляпу (фото)

Главная елка страны, находящаяся на столичной Софийской площади осталась без пресловутой шляпы. Об этом сообщает пресс-служба проекта Folk Ukraine.

Такое решение приняли в преддверии праздника святого Николая. На верхушке главного новогоднего символа Украины появится традиционная звезда.

Главный новогодний символ Украины "снял" шляпу (фото)

Фото: Facebook

Новогодне-рождественские праздники мы должны встречать в радости, мире и семейном уюте.
Утром шляпу мы сняли, а на его месте в канун Святого Николая засияет волшебная звезда.

Главный новогодний символ Украины "снял" шляпу (фото)

Фото: Facebook

Ранее мы писали, что автора идеи установления "распределительной" шляпы на верху киевской елки раскрыли тайну весьма странного аксессуара.

Кроме того, стали известны цены на новогодние елки в Украине в 2020 году. Елочные базары откроются уже 10 декабря при государственных лесохозпредприятиях.

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По материалам: Подробности

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0 0 Менее минуты назад
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