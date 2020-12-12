Строительство завода электромобилей в Германии остановлено ради защиты ящериц и змей
Зимующие ящерицы измеи стали препятствием для строительства завода электромобилей вокрестностях Берлина, Германия. Экоактивисты считают, что переселение видов, охраняемых вЕвропе, неможет быть выполнено быстро, сообщает The Independent.
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Экологические группы выступили против вырубки более 80га сосен научастке вГрюнхайде, кюгу отстолицы.
Ярко-зеленая песчаная ящерица, которая редко встречается вЗападной Европе, является охраняемым видом, еечисленность сокращается из-за потери среды обитания. Гладкие змеи, обитающие вэтом районе, также относятся кевропейским охраняемым видам ивпадают вспячку сконца октября доапреля.
Производителю автомобилей ранее предписали переселить популяцию находящихся под угрозой исчезновения летучих мышей иколоний муравьев путем установки 400 гнездовых ящиков надеревьях, неподлежащих вырубке.
Задержка строительства ставит под угрозу планы повыпуску первых электромобилей сконвейера виюле 2021года, нодаже экологически чистые авто немогут инедолжны быть выше закона, считают представители экологической группы Зеленой Лиги вБранденбурге.
Строительство завода влюбом случает оказывает воздействие надикую природу, атакже вызывает опасения, что это приведет кзагрязнению питьевой воды.
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По материалам: Gismeteo