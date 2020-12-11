Общество

Ученые подсчитали, сколько микропластика потребляет человек с водой и пищей

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Поданным нового исследования Всемирного фонда дикой природы (WWF International), ворганизм человека всреднем занеделю попадает количество микропластика, равное размеру кредитной карточки, сообщает Reuters.

Ученые подсчитали, сколько микропластика потребляет человек с водой и пищей

©Kim Kyung-Hoon/ Reuters

Загрязнающие вещества поступают восновном спитьевой водой ипищевыми продуктами. Например, моллюски идут впищу почти целиком, поэтому пластик, попавший вихтело, также съедается людьми.

Используя свежие данные, ученые заявили, что мыпроглатываем пластиковый кубик отдетского констуктора размером 4 × 2см каждый месяц. Через год количество поглощенного человеком пластика можно приравнять поразмеру кшлему пожарного.

Стакими объемами потребления через 10лет вчеловеческий организм поступает 2,5кг пластика, что можно представить ввиде двух больших кусков пластиковой трубы.

Завсю жизнь человек съедает около 20кг микропластика.

Как сообщалось ранее, микропластик добрался даже доЭвереста: волокна обнаружены навысоте 8тыс.м.

Ученые подсчитали, сколько микропластика потребляет человек с водой и пищей

©Kim Kyung-Hoon/ Reuters

По материалам: Gismeteo

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