Лед сковал движение и “парализовал” Киев

В четверг, 10 декабря, Киев парализовал ледяной дождь. Непогода спровоцировала множество ДТП и пробок, чем ограничили движение в городе.

По данным сервиса, в пробках стоят почти все основные дороги Киева: проспект Победы, особенно на отрезке от станции метро "Шулявская" до станции "Нивки" на выезд из Киева, а также бульвар Тараса Шевченко, улица Владимирская, вся центральная часть столицы.

Также движение затруднено по малой окружной дороге на улицах Елены Телиги, Александра Довженко, Вадима Гетьмана, Чоколовском бульваре и проспекте Лобановского. Также пробки наблюдаются на Окружной дороге, Голосеевском проспекте и Столичном шоссе.

На левобережной части Киева пробки есть, но не такие сильные.

Кроме того, по данным Укравтодора, Служба автомобильных дорог в целях недопущения совершения ДТП и образования заторов, ввела временное ограничение движения грузового автотранспорта и автобусов, на время обработки спецтехникой дорожного покрытия в Киевской и Житомирской области.

Ранее сообщалось, что в Украину движется снежный шторм.

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По материалам: Подробности