Ханука 2020: что нельзя делать в праздник

Ханука – один из главных иудейских праздников, который отмечают евреи по всему миру. Дата празднования Хануки определяется еврейским лунным церковным календарем.

В 2020 году "праздник восьми свечей", или "праздник огней" отмечают с 10 по 18 декабря.

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В эти дни принято зажигать лампу с восемью свечами в знак благодарности Всевышнему за спасение, которое он послал Израилю.

Что нельзя делать на Хануку

– В дни Хануки запрещено оплакивать усопших. Этот праздник посвящают живым родственникам – своей семье, родным и друзьям.

– В дни Хануки не принято поститься и соблюдать строгую диету.

– Пока горят ханукальные свечи, нельзя заниматься домашними хлопотами. Этот запрет касается в первую очередь женщин.

Ранее мы писали о том, как правильно зажигать свечи на Хануку. Главный символ Хануки – подсвечник ханукию с зажженными восемью свечами – ставят на подоконник. Считается, что свет от нее рассеивает зло и дарит чудо.

Также читайте об истории и традициях празднования Хануки.

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По материалам: Подробности