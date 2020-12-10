Ханука 2020: что нельзя делать в праздник
Ханука – один из главных иудейских праздников, который отмечают евреи по всему миру. Дата празднования Хануки определяется еврейским лунным церковным календарем.
В 2020 году "праздник восьми свечей", или "праздник огней" отмечают с 10 по 18 декабря.
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В эти дни принято зажигать лампу с восемью свечами в знак благодарности Всевышнему за спасение, которое он послал Израилю.
Что нельзя делать на Хануку
– В дни Хануки запрещено оплакивать усопших. Этот праздник посвящают живым родственникам – своей семье, родным и друзьям.
– В дни Хануки не принято поститься и соблюдать строгую диету.
– Пока горят ханукальные свечи, нельзя заниматься домашними хлопотами. Этот запрет касается в первую очередь женщин.
Ранее мы писали о том, как правильно зажигать свечи на Хануку. Главный символ Хануки – подсвечник ханукию с зажженными восемью свечами – ставят на подоконник. Считается, что свет от нее рассеивает зло и дарит чудо.
Также читайте об истории и традициях празднования Хануки.
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По материалам: Подробности