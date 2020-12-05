На юге канадской провинции Альберта замечено редкое явление фата-моргана

Впечатляющее зрелище фата-моргана возникло над холмами Хэнд-Хиллз наюге провинции Альберта вКанаде, сообщает The Weather Network.

©Kyle Brittain/ The Weather Network

Это явление формируется как мираж, из-за которого объекты нагоризонте кажутся намного выше, чем они есть насамом деле.

Фата-моргана часто наблюдается над холодными частями суши Арктики иАнтарктики, иногда ееможно увидеть над океанскими водами, из-за чего суда вдалеке кажутся летящими над поверхностью моря.

Это происходит вовремя температурной инверсии, когда поверхность земли или воды ниже линии обзора намного холоднее воздушной массы вверху. Ухолодного воздуха более высокий показатель преломления. Это приводит ктому, что дальние объекты нагоризонте кажутся выше, чем насамом деле, или даже могут парить над поверхностью, врезультате чего небольшая гряда холмов будет выглядеть как горы скрутыми склонами.

Иногда мираж может быть перевернутым, это зависит отрасстояния дообъекта итемпературного градиента. Часто изображение выглядит как искривленное соединение верхних инижних частей реального пейзажа.

©The Weather Network

©Kyle Brittain/ The Weather Network

По материалам: Gismeteo