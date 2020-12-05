Главные люди 2020 года: список Bloomberg 50
Агентство Bloomberg составило список людей, которые проявили себя в 2020 году, и достигли выдающихся достижений в своей отрасли. В список главных людей года вошли 50 человек.
Список Bloomberg 50 состоит из пяти основных категорий: политика, бизнес, развлечения, финансы, наука и технологии. Еще в одну категорию вошли мировые политики, чье включение в список главных людей "никого не удивит".
Политика:
- Светлана Тихановская – "победитель" президентских выборов в Беларуси по мнению оппозиции.
- Луис Лакалье Поу – президент Уругвая.
- Алисия Гарза, Патрис Каллорс и Опал Томети – основательницы движения Black Lives Matter.
Бизнес:
- Аврора Джеймс – основательница проекта Fifteen Percent Pledge.
- Страйв Масайиа – основатель Econet Group.
- Рид Хастингс – глава Netflix.
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Развлечения:
- Билли Айлиш – певица.
- Селеста Барбер – актриса.
- Донна Лэнгли – глава Universal Filmed Entertainment Group.
Финансы:
- Кристалина Георгиева – директор Международного валютного фонда.
- Байжа Бхатт и Владимир Тенев – сооснователи финансовой компании Robinhood.
- Джейн Фрейзер – с 2021 года президент Citigroup – первая женщина-руководитель крупного американского банка.
Наука и технологии:
- Зенг Юкун – глава Contemporary Amperex Technology.
- Гвинн Шотвелл – президент SpaceX.
- Тим Брэй – экс-вице-президент Amazon.
- Энтони Фаучи – главный иммунолог Белого дома.
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Люди, чье включение в Bloomberg 50 "никого не удивит":
- президент России Владимир Путин.
- президент США Дональд Трамп.
- избранный президент США Джо Байден.
- лидер КНДР Ким Чен Ын.
- канцлер Германии Ангела Меркель.
- президент Франции Эмманюэль Макрон.
- председатель КНР Си Цзиньпин.
- Папа Римский Франциск.
- основатель Amazon Джефф Безос.
- глава Apple Тим Кук.
- основатель SpaceX и Tesla Илон Маск.
- глава Facebook Марк Цукерберг.
Напомним, что журнал Time составил рейтинг сто самых влиятельных людей мира.
Ранее сообщалось, что Time назвал сто самых влиятельных женщин века.
По материалам: Подробности