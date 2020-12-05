Общество

Главные люди 2020 года: список Bloomberg 50

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Главные люди 2020 года: список Bloomberg 50

Агентство Bloomberg составило список людей, которые проявили себя в 2020 году, и достигли выдающихся достижений в своей отрасли. В список главных людей года вошли 50 человек.

Список Bloomberg 50 состоит из пяти основных категорий: политика, бизнес, развлечения, финансы, наука и технологии. Еще в одну категорию вошли мировые политики, чье включение в список главных людей "никого не удивит".

Политика:

  • Светлана Тихановская – "победитель" президентских выборов в Беларуси по мнению оппозиции.
  • Луис Лакалье Поу – президент Уругвая.
  • Алисия Гарза, Патрис Каллорс и Опал Томети – основательницы движения Black Lives Matter.

Бизнес:

  • Аврора Джеймс – основательница проекта Fifteen Percent Pledge.
  • Страйв Масайиа – основатель Econet Group.
  • Рид Хастингс –  глава Netflix.

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Развлечения:

  • Билли Айлиш  – певица.
  • Селеста Барбер – актриса.
  • Донна Лэнгли – глава Universal Filmed Entertainment Group.

Финансы:

  • Кристалина Георгиева  –  директор Международного валютного фонда.
  • Байжа Бхатт и Владимир Тенев – сооснователи финансовой компании Robinhood.
  • Джейн Фрейзер – с 2021 года президент Citigroup – первая женщина-руководитель крупного американского банка.

Наука и технологии:

  • Зенг Юкун – глава Contemporary Amperex Technology.
  • Гвинн Шотвелл – президент SpaceX.
  • Тим Брэй – экс-вице-президент Amazon.
  • Энтони Фаучи – главный иммунолог Белого дома.

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Люди, чье включение в Bloomberg 50 "никого не удивит":

  • президент России Владимир Путин.
  • президент США Дональд Трамп.
  • избранный президент США Джо Байден.
  • лидер КНДР Ким Чен Ын.
  • канцлер Германии Ангела Меркель.
  • президент Франции Эмманюэль Макрон.
  • председатель КНР Си Цзиньпин.
  • Папа Римский Франциск.
  • основатель Amazon Джефф Безос.
  • глава Apple Тим Кук.
  • основатель SpaceX и Tesla Илон Маск.
  • глава Facebook Марк Цукерберг.

Напомним, что журнал Time составил рейтинг сто самых влиятельных людей мира.

Ранее сообщалось, что Time назвал сто самых влиятельных женщин века.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 14 секунд ago
0 0 1 минута чтения
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