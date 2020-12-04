Общество

Туман и сильный ветер: украинцев предупреждают о сложных погодных условиях 4-5 декабря

Photo of Admin Admin Send an email 20 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

Вближайший час судержанием доконца суток 4декабря вбольшинстве северных ицентральных областей страны ожидается туман, видимость составит 200-500м. Погодные условия могут привести кнарушению движения транспорта наотдельных участках дорог.

Туман и сильный ветер: украинцев предупреждают о сложных погодных условиях 4-5 декабря

©pixabay.com

5декабря взападных областях сохранится ветреная погода: порывы ветра будут достигать 15-20м/с (первый уровень опасности, «желтый»).

Туман может быть одним изсамых опасных погодных испытаний для водителей. Вусловиях сниженной видимости важно, чтобы водитель был полностью сосредоточен надороге. Движение собычной скоростью втумане становится опасным. Рекомендуется снизить скорость, чтобы иметь больше времени нареагирование вслучае непредвиденных обстоятельств.

Мощные порывы ветра могут повалить деревья истолбы линий электропередачи, повредить кровли домов исорвать слабо закрепленные рекламные конструкции. Повозможности ограничьте пребывание наулице.

Туман и сильный ветер: украинцев предупреждают о сложных погодных условиях 4-5 декабря

©globallookpress.com

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 20 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Стефанчук вылечился от COVID-19

45 минут ago

Коронавирус зимой еще опаснее: почему Европа всполошилась

1 час ago

«Доступные кредиты»: объемы кредитов с момента старта программы пересекли отметку 14 миллиардов

2 часа ago

В Минспорте рассказали о подготовке к Олимпиаде в условиях пандемии

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button