Туман и сильный ветер: украинцев предупреждают о сложных погодных условиях 4-5 декабря

Вближайший час судержанием доконца суток 4декабря вбольшинстве северных ицентральных областей страны ожидается туман, видимость составит 200-500м. Погодные условия могут привести кнарушению движения транспорта наотдельных участках дорог.

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5декабря взападных областях сохранится ветреная погода: порывы ветра будут достигать 15-20м/с (первый уровень опасности, «желтый»).

Туман может быть одним изсамых опасных погодных испытаний для водителей. Вусловиях сниженной видимости важно, чтобы водитель был полностью сосредоточен надороге. Движение собычной скоростью втумане становится опасным. Рекомендуется снизить скорость, чтобы иметь больше времени нареагирование вслучае непредвиденных обстоятельств.

Мощные порывы ветра могут повалить деревья истолбы линий электропередачи, повредить кровли домов исорвать слабо закрепленные рекламные конструкции. Повозможности ограничьте пребывание наулице.

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По материалам: Gismeteo