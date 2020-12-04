“Кольку вооружил до зубов”: в сеть слили видео Лукашенко с сыном
В сеть выложили видео, снятое силовиками в Беларуси 23 августа 2020 года. На нем присутствует вооруженный Александр Лукашенко и его сын – 15-летний Николай.
"На видео запечатлены события легендарного "Марша Новой Беларуси", который вынудил узурпатора в целях безопасности подняться в небо.
Возвратившись на землю, Лукашенко лично под присмотром ОМОН, при поддержке сына Коли и личного врача принял участие в разгоне задержавшихся у дворца отдельных участников уже закончившегося к тому времени Марша", – сказано в описании к видео.
Видео снято с нескольких ракурсов белорусскими силовиками. Правоохранители в оцеплении получают сигнал, что "Первый", он же "Восток", идет. Далее происходит такие диалоги:
– С автоматом, бл…!
– Да ну!?
– Ну! (смех)
– С автоматом!
– Серьезно?
Далее силовики получают приказ зачистить улицу от людей, которые бросаются врассыпную от людей в форме. Это сопровождается смехом людей в оцеплении и приказом Лукашенко: "Убрать их я говорю!". Далее Лукашенко благодарит силовиков, обещает не остаться в долгу и призывает не расслабляться.
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Спецназовцы на заборе вокруг правительственного квартала в Минске не могут прийти в себя от изумления и обсуждают первое лицо и его сына:
– Калаш у него при себе или что?
– Кольку вооружил, б…!
– Вооружил, на х.., сына, бл…, до зубов. Пистолет, автомат, короче…
– Тихо ты!
Видео выложили на страничке инициативы BYPOL, объединившей уволившихся белорусских силовиков. Осторожно, присутствует ненормативная лексика.
Напомним, что российские звезды в песне высмеяли Лукашенко за "автомат без обоймы", а ИванУргант спародировал Лукашенко с автоматом.
По материалам: Подробности