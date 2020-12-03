Италия и Испания ограничат внутренние путешествия на праздники

Италия и Испания ограничат внутренние передвижения между городами на период Рождества и Нового года. Таким образом власти хотят предотвратить рост количества больных COVID-19. Соответствующее решение приняли правительства в каждой из стран, сообщает DW.

В Италии ограничения продлятся с 21 декабря и до 6 января. Жителям страны запретят поездки между регионами. Людям будет запрещено ехать даже в собственные дома на побережье или в горах, а также посещать родственников, живущих в других городах.

Исключения составят поездки на работу, по состоянию здоровья и в случае чрезвычайных ситуаций. При этом можно будет возвращаться к своему основному месту жительства.

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Отмечается, что ограничения еще более ужесточат 25 и 26 декабря и 1 января 2021 года. В эти дни жители Италии должны будут оставаться в своих городах и общинах. Однако также будут действовать исключения для работы или чрезвычайных ситуаций.

В Испании также ограничат передвижение на период с 23 декабря по 6 января. В это время людям позволят оставлять свой регион и пересекать границы регионов только для встреч с близкими членами семьи и друзьями. Также будут исключения для поездок на работу и к врачу.

24, 25 и 31 декабря и 1 января количество людей, которые могут одновременно собираться, увеличат до десяти человек включая детей.

Кроме того, в Сочельник и на Новый год перенесут начало действия комендантского часа на 1:30 ночи. Сейчас он действует практически по всей стране с 23:00 до 6:00 часов, при этом руководители регионов могут изменять ее временной период.

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По материалам: Подробности