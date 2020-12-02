Можно ли заразится коронавирусом во время катания на лыжах

Многие люди не представляют зиму без лыжных курортов. Однако в современных реалиях многие опасаются пандемии коронавируса и не знают, стоит ли ехать на отдых или нет. Главный эксперт Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан рассказал, можно ли заразиться коронавирусом во время катания на лыжах.

Наибольший риск, по его словам, составляет переезд автобусами, перелеты и подъемники.

Я не думаю, что много людей заразится коронавирусом при спусках на лыжах со склонов. Комментируя решение ряда европейских стран не открывать горнолыжных курорты.

В ряде стран переживают, что люди заболеют коронавирусом уже после возвращения с отдыха. В то же время власти обеспокоены и тем, что курортные города потеряют значительные суммы, так как люди будут опасаться поездок на отдых.

Ранее сообщалось, что курорты Украины засыпало снегом. Также мы писали о том, что Мадрид закрывают на въезд и выезд из-за COVID-19.

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По материалам: Подробности