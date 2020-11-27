Ледники на полюсах Земли «общаются» между собой при помощи воды

Ученые установили, что десятки тысяч лет ледяные скопления Арктики иАнтарктики увеличивались итаяли, влияя друг надруга посредством изменения уровня океана, сообщает Nature.

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Полюса Земли находятся нарасстоянии около 20тыс.кмдруг отдруга, ноони тесно связаны между собой.

Команда ученых изУниверситета Макгилла, Канада, отследила изменения полярных шапок за40тыс. лет. Особенно тщательно гляциологи рассмотрели изменения количества льда вовремя ледникового периода, проходившего около 25тыс. лет назад.

Специалисты собрали образцы осадочных пород иизучили ледяные керны. Компьютерное моделирование показало, как арктические иантарктические ледники связаны между собой.

Впериод похолодания северная полярная шапка выросла, собрав колоссальную массу воды. Это вызвало падение уровня Мирового океана, что отразилось надругой стороне Земли, приведя кобледенению вАнтарктиде. Таяние льдов насевере вовремена потепления вело кповышению уровня моря исокращению ледников Антарктиды, которые окружила высокая вода ссильными волнами.

Ледяные шапки способны влиять друг надруга натаком расстоянии лишь благодаря движению воды, как будто они «переговариваются» при помощи изменения уровня океана, считают эксперты.

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По материалам: Gismeteo