Общество

Всемирный день телевидения: поздравления в стихах и открытках

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Всемирный день телевидения: поздравления в стихах и открытках

Ежегодно, 21 ноября, мировое телесообщество отмечает свой профессиональный праздник. По решению Генеральной Ассамблеи ООН в 1998 году.  В этот день принято обмениваются телевизионными программами, посвященными проблемам безопасности, социально-экономического развития, расширения культурных связей.

Podrobnosti.ua сделали подборку интересных поздравлений для людей, причастных к телеискусству.

Без телевидения жизни
Не представляем мы сейчас,
Оно покажет обо всем нам
И впечатлений новых даст,
Сегодня праздник отмечают
Те, кто с ТВ так связан тесно,
Мы им удачи пожелаем,
Эфиров только интересных!

***

Всё, что в мире происходит,
Смотрим в ленте новостей,
Телевидение входит
Всё сильней в сердца людей.

Только лишь глаза откроешь —
Ищешь утренний канал,
Чтобы бодреньким настроем
Тебя телек заряжал.

Без программ весёлых разных
Жизнь уныла и сера.
Дружно скажем в этот праздник —
Телевиденью Ура!

***

Всемирный день телевидения: поздравления в стихах и открытках

Фото: ictv.ua

***

С Днем телевидения поздравить
Работников ТВ мы рады,
Пускай весомые за труд
Всегда вручаются награды.

Желаем ярких вам эфиров
И интересных репортажей,
Аудитории огромной
И рейтингов высоких также.

Пусть будут силы, вдохновение
Творить, стремиться и снимать,
Желаем крепкого здоровья,
Своих позиций не сдавать.
© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-tv/

***
 
Без телевидения давно

Свой день мы все не представляем.
Всех тех, кто делает ТиВи
Сегодня хором поздравляем.

Желаем вам удач больших,
Красивых, красочных эфиров,
Пусть продуцирует экран
Героев новых и кумиров.

Аудитория пускай
Приносит рейтинги каналам,
Лишь только зрители пускай
Критерием вам будут главным.

***
© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-tv/Всемирный день телевидения: поздравления в стихах и открытках

Фото: npf-rpf.ru

***
 
Пусть будет телевидение всегда:
В разных городах и разных странах!
Ведь каждая известная звезда
Для вас сияет ярко на экранах!

Пусть новости хорошие идут
И самое шикарное кино!
Пусть дарит телевидение уют
И радость, ведь зачем тогда оно?!
© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-tv/2.htm
 
*** 

Телевидение большую роль играет,
Информирует оно всегда людей,
Из экрана голубого получает
Человечество так много новостей!

Вам программ желаю интересных,
Замечательных, прекрасных кинолент,
И мультфильмов милых и чудесных,
Чтобы радость приносил каждый момент!
© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-tv/2.htm

***
 
Всемирный день телевидения: поздравления в стихах и открытках

Фото: mediasat.info

Читайте также, международный день студента: история праздника, поздравления в стихах и открытках.

© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-tv/

© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdni

По материалам: Подробности

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