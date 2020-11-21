Всемирный день телевидения: поздравления в стихах и открытках

Ежегодно, 21 ноября, мировое телесообщество отмечает свой профессиональный праздник. По решению Генеральной Ассамблеи ООН в 1998 году. В этот день принято обмениваются телевизионными программами, посвященными проблемам безопасности, социально-экономического развития, расширения культурных связей.

Podrobnosti.ua сделали подборку интересных поздравлений для людей, причастных к телеискусству.

Без телевидения жизни

Не представляем мы сейчас,

Оно покажет обо всем нам

И впечатлений новых даст,

Сегодня праздник отмечают

Те, кто с ТВ так связан тесно,

Мы им удачи пожелаем,

Эфиров только интересных!

***

Всё, что в мире происходит,

Смотрим в ленте новостей,

Телевидение входит

Всё сильней в сердца людей.

Только лишь глаза откроешь —

Ищешь утренний канал,

Чтобы бодреньким настроем

Тебя телек заряжал.

Без программ весёлых разных

Жизнь уныла и сера.

Дружно скажем в этот праздник —

Телевиденью Ура!

***

Фото: ictv.ua

***

С Днем телевидения поздравить

Работников ТВ мы рады,

Пускай весомые за труд

Всегда вручаются награды.

Желаем ярких вам эфиров

И интересных репортажей,

Аудитории огромной

И рейтингов высоких также.

Пусть будут силы, вдохновение

Творить, стремиться и снимать,

Желаем крепкого здоровья,

Своих позиций не сдавать.

© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-tv/

***



Без телевидения давно

Свой день мы все не представляем.

Всех тех, кто делает ТиВи

Сегодня хором поздравляем.

Желаем вам удач больших,

Красивых, красочных эфиров,

Пусть продуцирует экран

Героев новых и кумиров.

Аудитория пускай

Приносит рейтинги каналам,

Лишь только зрители пускай

Критерием вам будут главным.

***

© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-tv/

Фото: npf-rpf.ru

***



Пусть будет телевидение всегда:

В разных городах и разных странах!

Ведь каждая известная звезда

Для вас сияет ярко на экранах!

Пусть новости хорошие идут

И самое шикарное кино!

Пусть дарит телевидение уют

И радость, ведь зачем тогда оно?!

© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-tv/2.htm



***

Телевидение большую роль играет,

Информирует оно всегда людей,

Из экрана голубого получает

Человечество так много новостей!

Вам программ желаю интересных,

Замечательных, прекрасных кинолент,

И мультфильмов милых и чудесных,

Чтобы радость приносил каждый момент!

© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-tv/2.htm

***





Фото: mediasat.info

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© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-tv/

© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdni

По материалам: Подробности