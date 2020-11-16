Общество
Водителей предупредили об опасности на дорогах
В Украине сегодня и завтра на дорогах ожидается гололед. Такие данные приводит Украинский гидрометцентр.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
По прогнозу синоптиков, днем 16 ноября и в течение суток 17 ноября в восточных областях на дорогах будет наблюдаться гололед.
Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
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По материалам: Подробности