Общество

«Желтое» предупреждение: в Украине 16 ноября утром ожидается туман

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Утром 16ноября вбольшинстве областей страны ожидается туман, видимость составит 200-500м (Iуровень опасности, «желтый»).

«Желтое» предупреждение: в Украине 16 ноября утром ожидается туман

©pixabay.com

Специалисты рекомендуют водителям вовремя управления автомобилем втумане придерживаться следующих советов: снизить скорость движения; при наличии противотуманных фар включить ихвместе сближним светом; держать безопасную дистанцию сдругими автомобилями; при остановке включить аварийную световую сигнализацию; избегать резких маневров надороге.

«Желтое» предупреждение: в Украине 16 ноября утром ожидается туман

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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