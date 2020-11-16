Общество
«Желтое» предупреждение: в Украине 16 ноября утром ожидается туман
Утром 16ноября вбольшинстве областей страны ожидается туман, видимость составит 200-500м (Iуровень опасности, «желтый»).
©pixabay.com
Специалисты рекомендуют водителям вовремя управления автомобилем втумане придерживаться следующих советов: снизить скорость движения; при наличии противотуманных фар включить ихвместе сближним светом; держать безопасную дистанцию сдругими автомобилями; при остановке включить аварийную световую сигнализацию; избегать резких маневров надороге.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo