Общество

Коронавирус в Украине: последние данные

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Коронавирус в Украине: последние данные

За минувшие сутки в Украине выявили 10 681 новых случаев коронавирусной инфекции, 95 человек умерли. Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны.

По состоянию на утро 15 ноября COVID-19 подтвержден у 535 857 украинцев, из них 9 603 – умерли. Выздоровели за минувшие сутки 2 633 человек, с начала эпидемии – 241 444.

Лидерами по числу новых случаев заболевания являются Киев (+921), Запорожская (+868) и Харьковская области (+713).

Ранее сообщалось, что глава Минздрава Максим Степанов заболел коронавирусом.

По материалам: Подробности

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