Общество
15 ноября: праздник, приметы и суеверия
15 ноября празднуют Всемирный день вторичной переработки (рециклинга).
В этот день также отмечают память святых Акиндина, Пигасия и с ними семи тысяч мучеников, пострадавших за христианство в четвертом веке. Все работы, какие возможно, нужно было переносить в дом и выполнять их при свете лучины или свечи.
Главные приметы:
- Если до заката попросить прощения у всех, с кем недавно поссорился, – жить станет легче и хлопот будет меньше.
- Одежда, купленная 15 ноября, долго прослужит. Но если она будет слишком дешевой – проку от нее не будет никакого.
- Если у молодой девушки внезапно забьется сердце – где-то рядом бродит ее будущий суженый.
- Распутица на дорогах – тепло продлится до начала декабря.
- Снегири кричат – скоро морозы наступят.
Именинники: Маркин.
Ранее мы писали, сколько украинцы будут отдыхать в ноябре.
По материалам: Подробности