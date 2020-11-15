15 ноября: праздник, приметы и суеверия

15 ноября празднуют Всемирный день вторичной переработки (рециклинга).

В этот день также отмечают память святых Акиндина, Пигасия и с ними семи тысяч мучеников, пострадавших за христианство в четвертом веке. Все работы, какие возможно, нужно было переносить в дом и выполнять их при свете лучины или свечи.

Главные приметы:

Если до заката попросить прощения у всех, с кем недавно поссорился, – жить станет легче и хлопот будет меньше.

Одежда, купленная 15 ноября, долго прослужит. Но если она будет слишком дешевой – проку от нее не будет никакого.

Если у молодой девушки внезапно забьется сердце – где-то рядом бродит ее будущий суженый.

Распутица на дорогах – тепло продлится до начала декабря.

Снегири кричат – скоро морозы наступят.

Именинники: Маркин.

Ранее мы писали, сколько украинцы будут отдыхать в ноябре.

По материалам: Подробности