Общество

15 ноября: праздник, приметы и суеверия

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15 ноября: праздник, приметы и суеверия

15 ноября празднуют Всемирный день вторичной переработки (рециклинга)

В этот день также отмечают память святых Акиндина, Пигасия и с ними семи тысяч мучеников, пострадавших за христианство в четвертом веке. Все работы, какие возможно, нужно было переносить в дом и выполнять их при свете лучины или свечи.

Главные приметы:

  • Если до заката попросить прощения у всех, с кем недавно поссорился, – жить станет легче и хлопот будет меньше.
  • Одежда, купленная 15 ноября, долго прослужит. Но если она будет слишком дешевой – проку от нее не будет никакого.
  • Если у молодой девушки внезапно забьется сердце – где-то рядом бродит ее будущий суженый.
  • Распутица на дорогах – тепло продлится до начала декабря.
  • Снегири кричат – скоро морозы наступят.

Именинники: Маркин.

Ранее мы писали, сколько украинцы будут отдыхать в ноябре. 

По материалам: Подробности

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