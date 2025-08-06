Сирський зробив важливу заяву щодо мобілізації в Україні: чого чекати від ТЦК

Командувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський публічно заявив про критичну необхідність продовження мобілізаційних заходів, обґрунтовуючи це стратегічною ситуацією на східному фронті та намірами РФ суттєво наростити військовий потенціал.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на телеграмну службу новин України.

Зокрема, за даними української розвідки та оцінками Генерального штабу, російське військово-політичне керівництво планує завершити формування щонайменше десяти нових дивізій уже до кінця поточного року.

«Ми не маємо іншого вибору», — наголосив генерал Сирський, коментуючи динаміку оперативної обстановки.

За його словами, такі дії противника свідчать про довгострокові наміри щодо ведення масштабної війни виснаження, що вимагає від України системної та проактивної відповіді.

У контексті цієї загрози ключовим стає нарощування оборонного ресурсу, зокрема через мобілізаційні процеси, які дозволять збалансувати сили на лінії фронту та уникнути оперативного виснаження українських частин.

Сирський також підкреслив, що йдеться не лише про чисельне поповнення особового складу, а й про стратегічну трансформацію Збройних сил, адаптовану до реалій сучасного високотехнологічного протистояння.

Оголошення таких масштабів нарощування з боку РФ може свідчити про наміри змінити конфігурацію бойових дій уже в найближчій перспективі. Україна, в свою чергу, має реагувати асиметрично, з урахуванням логістичних, кадрових і технічних факторів. В умовах постійного тиску на фронті, підтримка обороноздатності держави без системного поповнення резерву стане вкрай проблематичною.

На цьому фоні повідомляється про те, що українців з 14 років готуватимуть до національного супротиву.