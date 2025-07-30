У України готується розробка спеціальних дронів: Стефанчук попередив, у чому задум

Уперше з початку повномасштабного вторгнення Росії Україна виходить на новий стратегічний рівень співпраці із США у сфері безпеки — з позиції технологічного постачальника, а не лише одержувача допомоги.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на телеканал «Ми – Україна».

Про це офіційно заявив Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, акцентуючи на тому, що Київ і Вашингтон узгоджують контури угоди, в межах якої США купуватимуть українські дрони, а Україна — новітні зразки американського озброєння.

Ідеться про взаємовигідну трансакційну модель, що передбачає постачання українських безпілотних літальних апаратів (БПЛА) до арсеналів Пентагону.

У свою чергу, Україна отримає доступ до високоточної зброї виробництва США — ідеться, зокрема, про системи нового покоління, які не передаються в рамках стандартної військової допомоги. Це свідчить про поглиблення оборонної інтеграції та зміну ролі України в глобальному безпековому ланцюгу.

Стефанчук наголосив, що за останній рік саме українські дрони та системи антидронового перехоплення стали еталонними для досліджень, інвестицій та адаптаційних моделей у багатьох країнах, включно з США, Великою Британією, Чехією, Данією та Ізраїлем.

Очікується, що вже восени 2025 року український оборонно-промисловий комплекс представить нові проривні технології, які можуть стати «експортним стандартом» на глобальному ринку безпекових рішень.

У цьому контексті особливо показовими є моделі фінансування, запроваджені у Чехії та Данії, які не лише забезпечують ЗСУ технікою, а й спрямовують кошти на модернізацію українського ВПК, визнаючи його технологічну здатність створювати рішення, що перевищують західні аналоги.

Слова Стефанчука «Україна стає постачальником безпеки» відображають якісно нову парадигму міжнародної співпраці, у якій український досвід перетворюється на товар, а не лише на приклад.

Тим часом Зеленський підписав новий закон щодо ЗСУ.