Шанси зустрічі Трампа, Путіна і Зеленського зростають: Кислиця відповів, що відбувається

Інформаційне тло навколо ймовірної особистої зустрічі президентів України та Російської Федерації знову набирає обертів.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на «Укрінформ».

Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця в інтерв’ю підтвердив, що шанси на прямий політичний діалог між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним зросли.

Він пов’язав це з відчутною зміною риторики з боку Вашингтона: зокрема, президент США Дональд Трамп демонструє явне незадоволення спробами Москви затягнути переговорний процес під виглядом експертних консультацій.

Показово, що американський лідер, відомий своєю прямолінійністю, неодноразово сигналізував Кремлю про неприйнятність безрезультатного маневрування в питанні припинення бойових дій.

Як наголосив Кислиця, зволікання з боку Москви дедалі менше відповідає політичним очікуванням Вашингтона, де вже спостерігається очевидне роздратування через імітацію діалогу замість реальних кроків до миру. У цьому контексті, за словами українського дипломата, сам факт можливості такої зустрічі більше не сприймається як винятковий.

Хоча Кислиця утримався від коментарів щодо висловлювань очільника МЗС Туреччини Хакана Фідана, він визнав, що сигнали з Анкари, можливо, базуються на результатах трьох контактних раундів у Стамбулі.

Саме ці раунди, ймовірно, сформували відчуття, що певні механізми взаємодії вже налагоджено, попри те, що російська сторона продовжує висувати вимоги до Києва як попередню умову проведення саміту на найвищому рівні.

Кислиця вказав, що Москва намагається трансформувати логіку перемовин у власну користь — пропонуючи сценарій, за яким президенти повинні лише формально погоджувати те, що досягнуто експертами.

Українська ж позиція базується на зворотній моделі: саме лідери держав мають задавати стратегічні орієнтири та політичну рамку, на основі яких формуватиметься технічна частина домовленостей.

Утім, Кремль, за словами Кислиці, досі не демонструє готовності до рішень, натомість системно конструює формат “безкінечних переговорних інституцій”, покликаних легалізувати затягування процесу.

Водночас така тактика, на думку українського дипломата, вже не сприймається як прийнятна у Вашингтоні, який, схоже, починає формувати жорсткішу позицію стосовно маніпулятивного підходу РФ. Особливо актуальним це стає на тлі того, що щодня Україна зазнає нових втрат внаслідок обстрілів, а дипломатичне зволікання починає працювати на користь лише однієї сторони — Москви.

До того ж Зеленському у ЄС дали нову обіцянку.