Розкриті 3 основні умови України на переговорах у Стамбулі: офіційна заява Умєрова

23 липня у Стамбулі відбулися ключові консультації між представниками України та Росії, які можуть стати відправною точкою для пошуку нових форматів врегулювання конфлікту.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на «РБК-Україна».

Екс-міністр оборони України Рустем Умєров, який очолював українську делегацію, вже після переговорів прозвітував про їхні результати Президенту Володимиру Зеленському.

Зі слів Умєрова випливає, що Україна зайняла чітку й конструктивну позицію, сформувавши три головні вимоги до російської сторони, які нині визначають рамки можливого політичного руху вперед.

По-перше, Київ наполягає на беззастережному припиненні бойових дій, що включає повне зупинення атак на цивільну, критичну та енергетичну інфраструктуру.

Це є першочерговим елементом будь-якої подальшої дорожньої карти. Українська сторона розцінює подальші удари як неприпустимі в умовах переговорного процесу.

Другий елемент — ініціатива щодо проведення особистої зустрічі між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним, але у розширеному міжнародному форматі. Україна запропонувала провести таку зустріч за участі президента США Дональда Трампа та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана до кінця серпня.

Цей часовий горизонт, за словами Умєрова, не є випадковим — він базується на пропозиціях ключових партнерів, які прагнуть максимального результату до старту важливого геополітичного циклу восени.

Третьою умовою виступає розширення гуманітарного треку, в центрі якого — безумовне повернення всіх українських громадян, які перебувають у російському полоні або були незаконно вивезені на територію РФ.

Українська делегація акцентувала на тому, що вирішення гуманітарних питань не повинно бути заручником політичних торгів. Проте, за словами Умєрова, саме брак політичної волі в Кремлі наразі є єдиним бар’єром до негайного прогресу в цьому напрямі.

Україна демонструє відкритість до реального переговорного діалогу та водночас очікує дзеркальної відповідальності від російської сторони. Умєров наголосив: сам факт зустрічі лідерів у міжнародному форматі може розблокувати не лише політичні переговори, а й ключові питання безпеки, що стримуються на рівні риторики ультиматумів.

Тим часом Буданов закликав українців проявити мудрість.