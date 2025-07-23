Буданов закликав українців проявити мудрість: стало відомо, що сталося

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов зробив ключову публічну заяву, яка містить стратегічний сигнал для всього українського суспільства.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на офіційний телеграм-канал Голови ГУР МО.

У розпал політичних суперечок та тиску на інституції, що символізують боротьбу з корупцією, голова воєнної розвідки закликав до максимальної мудрості та громадянської відповідальності.

Згідно з його словами, історія незалежної України свідчить про те, що найбільшу загрозу для державності несуть не лише зовнішні атаки, але й внутрішні розломи, які розхитують цілісність суспільного організму.

У контексті зростаючої напруги, пов’язаної із розглядом законопроєкту №12414 у Верховній Раді, що передбачає перегляд повноважень НАБУ та САП, слова Буданова прозвучали як попередження, але водночас і як заклик до національного об’єднання. У виступі, що має явний політичний та безпековий підтекст, очільник ГУР наголосив на важливості внутрішньої консолідації перед лицем спільного зовнішнього ворога.

Він підкреслив, що єдиний шлях до виживання й перемоги — це відкритий діалог, у якому ключову роль повинні відігравати громадяни, політична еліта та інституції.

Саме це дозволить знайти рішення для внутрішніх суперечностей, які не мають перетворюватися на деструктивні конфлікти. Буданов висловив переконання, що державу врятує лише сильна армія, здатна утримувати фронт, і міцні, стійкі інституції, які гарантують функціонування країни навіть в умовах війни.

Тим часом повідомлялося про те, що у Одесі у ТЦК ледь не вбили лікаря з Харкова.