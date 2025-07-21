В Одесі у ТЦК ледь не вбили лікаря з Харкова: ЗМІ повідомили, яка ситуація виникла

В Одесі набув розголосу випадок із ознаками перевищення службових повноважень з боку представників територіального центру комплектування.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на телеграмну службу новин України.

Як повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко, інцидент стався із харківським лікарем, який прибув до міста з професійною метою — виконанням трудових обов’язків у медичному закладі.

За попередньою інформацією, чоловік був затриманий, побитий та силоміць доставлений до мікроавтобуса ТЦК, де, за твердженнями очевидців, його декілька разів вдарили дверима по голові. Постраждалий наразі перебуває у реанімаційному відділенні у тяжкому стані із діагнозом — перелом ребер та пробита легеня.

Наразі ситуація вивчається правозахисними організаціями та представниками медичної спільноти, оскільки дії посадових осіб можуть містити ознаки грубого порушення прав людини.

Попри відсутність офіційного коментаря з боку представників ТЦК, за словами Гончаренка, спершу відповідальні особи не надавали постраждалому належної медичної допомоги. Тільки завдяки втручанню лікаря військово-лікарської комісії (ВЛК) було прийнято рішення про невідкладну госпіталізацію потерпілого.

Ситуація викликала суспільний резонанс не лише через характер подій, але й у зв’язку з тим, що йдеться про людину медичної професії, яка потенційно могла надавати допомогу пораненим або цивільним у зоні бойових дій.

Питання про допустимі методи дій ТЦК, співвідношення між примусовими заходами та правами громадян знову винесене у публічну площину.

У контексті цього випадку правники наголошують на необхідності оновлення регламенту взаємодії представників ТЦК із цивільними особами, особливо у мирних регіонах країни. Із правової точки зору будь-які дії, що призводять до тілесних ушкоджень, повинні бути кваліфіковані у рамках кримінального провадження, незалежно від посади або статусу сторін.

Що важливо, з’явились найактуальніші професії в Україні після війни.