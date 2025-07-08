РФ може повністю зупинити мобілізацію в Україні: у Сухопутних військах зробили заяву

У воєнному середовищі України зростає занепокоєння з приводу нової тактики ворога, яка набирає обертів на тлі активної мобілізаційної кампанії і «бусификації» невинуватих громадян держави.

Про це повідомляє «ПЛ».

Представники Сухопутних військ Збройних сил України повідомили, що росія почала цілеспрямовано атакувати об’єкти територіальних центрів комплектування, розглядаючи їх не лише як символи мобілізаційної інфраструктури, але і як ключові вузли обліку військовозобов’язаних громадян.

На думку військових аналітиків, російська сторона переслідує стратегічну мету — дестабілізувати логістику мобілізаційного обліку, порушити електронні та паперові бази даних, а також створити хаос у процедурі виклику громадян до лав ЗСУ.

Втрата інформації про призовників, їхній поточний статус, контактні дані або військово-облікову спеціальність суттєво ускладнює не лише планування мобілізаційних заходів, але й ставить під загрозу оперативне реагування на динамічні виклики фронту.

Офіційні джерела повідомляють, що удари по ТЦК в різних регіонах країни несуть не лише матеріальні збитки, а й серйозну загрозу функціональності системи військового обліку. Руйнування таких об’єктів може призвести до повної або часткової втрати даних про десятки тисяч громадян, які перебувають у резерві або підлягають виклику на службу.

Що цікаво, відновлення таких баз — тривалий та ресурсозатратний процес, що потребує залучення фахівців, додаткових фінансів та безперебійного зв’язку між різними структурами.

На цьому фоні розкритий «таємний запит» України щодо німецької зброї.