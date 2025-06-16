США можуть припинити військову допомогу Україні: ЗМІ повідомили, що трапилось

Майбутнє американської військової допомоги Україні опинилося під питанням на тлі політичних змін у США.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на видання The Telegraph,

За інформацією британського ЗМІ, Вашингтон може радикально скоригувати свою стратегію підтримки Києва, роблячи акцент на дипломатичному врегулюванні конфлікту через переговори.

У такій ситуації перед українським керівництвом постає необхідність перегляду власної моделі забезпечення оборонних потреб. За оцінками аналітиків, Київ має кілька базових варіантів дій: активізація європейського вектору фінансування оборонної сфери, використання коштів ЄС для закупівель американського озброєння, а також масштабне нарощування внутрішнього виробництва озброєнь за рахунок західних інвестицій і технологічної кооперації.

Кожен із цих сценаріїв потребує не лише фінансових, але й стратегічних рішень на рівні державної політики та міжнародної координації.

Додаткової уваги набуває економічний аспект конфлікту. За оцінками The Telegraph, у 2025 році країни Євросоюзу заплатять Росії понад 20 мільярдів євро за імпорт енергоресурсів, фактично продовжуючи непряму фінансову підтримку держави-агресора.

Такий парадокс створює складне політичне тло, яке ускладнює узгодження єдиного курсу Заходу щодо подальших кроків у підтримці України.

Раніше ж у Сумах помітили літеру «Z» прямо в центрі міста.