Україна та РФ дійшли нової згоди щодо переговорів: подробиці

У дипломатичному вимірі намітився обережний, але потенційно значущий зсув: представники України та Росії досягли попередньої згоди щодо проведення чергового раунду переговорів, про що публічно заявив міністр закордонних справ Туреччини.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на телеграмну службу новин України.

Анкара, яка від початку повномасштабного вторгнення бере участь у посередницьких ініціативах, нині чекає на погодження конкретної дати та місця нової зустрічі сторін.

Цей розвиток подій відбувається на тлі поступового перегрупування міжнародної дипломатії, яка намагається відновити канали комунікації між сторонами конфлікту, попри глибоку військову фазу протистояння.

За даними турецької сторони, обидва уряди, попри риторику та бойові дії, готові повернутися до формату діалогу, що дає шанс на бодай часткову стабілізацію ситуації.

Наразі не уточнюється, які саме теми будуть включені до порядку денного, однак експерти вбачають можливість обговорення гуманітарних коридорів, безпеки зернового експорту, обміну полоненими, а також відновлення спільних механізмів контролю за ризиками на атомних об’єктах.

У той же час ключові політичні питання, зокрема щодо територіальної цілісності України та гарантій безпеки, навряд чи будуть предметом компромісу на цьому етапі.

Сама заява турецької дипломатії є показником того, що міжнародна спільнота не припиняє пошуків умов для хоч би мінімального переговорного прориву. Туреччина, маючи історію ефективного посередництва — зокрема, у рамках Чорноморської зернової ініціативи — зберігає авторитет нейтрального модератора.

Однак у РФ поставили Україні ультиматум щодо майбутніх переговорів.