Україна та США скоординували мирні кроки до зустрічі у Туреччині: що вже відомо

У переддень запланованих мирних переговорів у Стамбулі Україна та Сполучені Штати Америки синхронізували свої подальші дії на тлі зростаючої напруги у відносинах з Росією та потенційної загрози зриву мирного процесу.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Сибігу у соцмережі Х.

У фокусі стратегічного діалогу — об’єднання позицій Києва та Вашингтона щодо збереження єдиного фронту дипломатичного тиску, а також готовність до динамічного реагування у разі агресивної ескалації з боку Москви.

Про зміст перемовин стало відомо завдяки заяві першого заступника міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, оприлюдненій 14 травня у його офіційному акаунті в соціальній мережі Х.

У турецькій Анталії Сибіга провів зустріч з державним секретарем США Марко Рубіо та сенатором Ліндсі Гремом. Цей формат дипломатичного контакту набув особливої ваги з огляду на критичність поточного тижня для міжнародних миротворчих ініціатив.

За словами українського дипломата, сторони провели глибокий обмін баченнями щодо архітектури подальших кроків, а також обговорили ризики й виклики, що можуть виникнути у випадку саботажу з боку Російської Федерації.

Як підкреслив Сибіга, важливим стало підтвердження непохитної підтримки зусиль президента Дональда Трампа у мирному врегулюванні конфлікту. Він також окремо подякував США за принципову позицію й активну участь у політичному діалозі.

Тим часом Орбан звинуватив Київ у атаці на армію Угорщини.