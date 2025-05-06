В деяких містах України оголосили термінову евакуацію: подробиці

Ситуація на північному фронті України стрімко загострюється. Влада Сумської області оголосила невідкладну евакуацію жителів міст Білопілля та Ворожба.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на «Фейсбук» місцевої РВА.

Причиною стали активні бойові дії в регіоні, які, за повідомленнями військових джерел, пов’язані з потужним наступом Збройних сил України на прикордонні території Курської області РФ. Цей крок української армії став новим етапом у війні, що вже триває третій рік, та змінює динаміку конфлікту на користь Києва.

У соціальних мережах і російських медіа з’являються тривожні звіти про масштабні руйнування інфраструктури з боку українських військових. Зокрема, повідомляється про знищення важливих мостів, які забезпечували логістику для російських підрозділів у прикордонній зоні.

Крім того, російська сторона заявляє про використання бронетехніки й десантних підрозділів, що свідчить про добре скоординовану операцію з боку ЗСУ. Для України такий наступ — не лише військовий маневр, а й політичний сигнал: Київ більше не обмежується виключно обороною і демонструє готовність діяти стратегічно глибоко в тилу ворога.

На фоні цих подій українська влада вживає заходів безпеки, зокрема щодо цивільного населення у прикордонних містах. Евакуація з Білопілля та Ворожби проводиться у прискореному темпі, що підтверджує високу ймовірність обстрілів або контратак з боку російської армії.

Представники районної військової адміністрації наголосили, що питання безпеки мешканців є абсолютним пріоритетом, і закликали громадян не зволікати з евакуацією.

З боку Кремля вже лунають різкі заяви щодо дій українських сил, проте міжнародна реакція залишається стриманою. Оглядачі відзначають, що цей наступ є прямим наслідком ескалації з боку Росії в останні місяці, коли було зафіксовано зростання обстрілів прикордонних населених пунктів України.

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