Америка розкрила союзникам секретні дані про космічні програми Китаю та Росії

Уперше в історії США дозволили партнерам із розвідувального альянсу «П’ять очей» ознайомитися з однією з найбільш засекречених програм у сфері космічної безпеки — операціями підрозділу Space Delta 9.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на The Times.

Цей структурний елемент Космічних сил США, що спеціалізується на веденні орбітальної війни, до квітня 2025 року був повністю закритим навіть для близьких союзників.

Ключова зміна сталася на тлі зростаючого занепокоєння щодо стрімкої мілітаризації космосу з боку Китаю та Росії. За даними Пентагону, саме інвестиції Пекіна у високоточну космічну розвідку загрожують змінити баланс сил у регіоні Індо-Тихоокеанського простору.

Зокрема, американські військові вважають, що супутникова система КНР потенційно здатна вести спостереження за переміщенням військ США у разі загострення ситуації навколо Тайваню.

Унікальний доступ до даних отримав маршал авіації Джонні Стрінгер, заступник командувача Об’єднаного повітряного командування НАТО.

Він особисто ознайомився з технологічними можливостями системи спостереження на базі Космічних сил США «Шрівер» у Колорадо.

«Ми маємо бути готовими до тієї війни, яку ніхто не хоче», — прокоментував ситуацію полковник Ремсі Хорн, командувач Space Delta 9.

Його слова стали завуальованим, але чітким сигналом для Пекіна: США не тільки контролюють ситуацію на орбіті, а й здатні дати асиметричну відповідь на будь-яку агресію в космічному просторі.

Однак у США погрожують вийти з переговорів по Україні.