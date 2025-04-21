Зеленський запропонував новий формат перемир’я в Україні: подробиці

Президент України Володимир Зеленський 20 квітня зробив важливу заяву, яка може стати початком нової фази деескалації на фронті.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на телеграм-канал українського лідера.

За словами глави держави, сьогодні на території України не пролунало жодної повітряної тривоги — це свідчення того, що певна тиша можлива. Зеленський запропонував зафіксувати цей стан як формат тимчасового перемир’я з потенціалом до продовження.

«Цей формат перемир’я найпростіше зберегти. Ми вже маємо доказ того, що сторони можуть принаймні на деякий час утриматись від ескалації», — наголосив президент.

У зв’язку з цим Україна офіційно виступила з ініціативою встановлення режиму припинення ударів по цивільній інфраструктурі щонайменше на 30 діб. Зокрема, йдеться про заборону на використання далекобійних безпілотників та ракет, які несуть загрозу мирному населенню, об’єктам енергетики, транспорту та критичної інфраструктури.

«Ми закликаємо до цього не з гуманітарних міркувань, а з позиції раціонального стримування та поступу до стійкого миру. Якщо Росія відмовиться, це буде недвозначним сигналом для всього світу: вона прагне не припинення війни, а її продовження шляхом знищення мирного життя», — підкреслив Зеленський.

Ініціатива президента вже отримала позитивні відгуки від низки дипломатичних представництв, а також міжнародних гуманітарних організацій. Аналітики зазначають, що запропонована «технічна тиша» може створити підґрунтя для майбутніх перемовин за участі третіх сторін або посередників.

Тим часом Зеленський дав нову обіцянку після удару РФ по Сумах.