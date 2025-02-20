Що стоїть за нападками Трампа на Україну: пояснення експерта

Експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв розповів, що президент США Дональд Трамп продовжує використовувати характерну для нього тактику дипломатії, змінюючи риторику залежно від аудиторії.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на Олексанра Краєва.

На його думку, Трамп особливо схильний підлаштовуватися під співрозмовників з авторитарними поглядами, що пояснює його нещодавні заяви щодо переговорів з Росією. Ці слова були спрямовані насамперед на російську аудиторію.

Водночас раніше Трамп підкреслював, що Україна веде активну політику, тоді як Росія, за його словами, наближається до економічної кризи. Він також відзначав наявність чіткої взаємодії його адміністрації з Києвом, на відміну від Москви, з якою таких контактів немає.

Краєв вважає, що Трамп майстерно розділяє аудиторію, вибираючи потрібний тон для кожної країни. У результаті росіяни, українці та європейці отримують різні сигнали, що створює атмосферу невизначеності. Однак цей метод дає змогу його команді збирати максимум інформації та зберігати контроль над ситуацією.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Трамп звинуватив Україну в зриві угоди щодо ресурсів і пригрозив наслідками.