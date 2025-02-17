Коли відбудуться вибори в Україні: Порошенко назвав точну дату

П’ятий президент України, народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко заявив, що вибори в Україні відбудуться цього року 26 жовтня.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на Сensor.

«Запишіть — 26 жовтня цього року», — сказав Порошенко, відповідаючи на запитання, коли в Україні можна очікувати проведення виборів.

Політик послався на інформацію з джерел в Офісі президента України, у правоохоронних органах, а також на джерела в поліграфкомбінаті «Україна», «який зараз опрацьовує, скільки потрібно бюлетенів».

«За нашими джерелами в Центральній виборчій комісії, яка починає внесення змін до реєстру виборців. За нашими джерелами в Міністерстві єдності, які відкривають перший офіс у Берліні. Виключно для підготовки виборів», — зазначив Порошенко.

Він наголосив, що, згідно з Конституцією, вибори до парламенту мають бути наприкінці року, хоча «вони мали бути два роки тому».

«І наприкінці жовтня в нас мають бути місцеві вибори», — додав Порошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Трамп висунув Європі вимогу щодо України: подробиці від Reuters.