Що не так із переговорами Трампа і Путіна: експерт помітив тривожні сигнали

Попри оптимістичний тон офіційних заяв, американіст і директор програми «Північна Америка» Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв звернув увагу на кілька тривожних аспектів.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на Олександра Краєва.

Зокрема, експерт зауважив, що реакція Трампа на розмову з Володимиром Зеленським, висловлена в соцмережі Truth Social, залишає неоднозначне враження. На думку Краєва, позитив полягає в тому, що Трамп продовжує розглядати Україну як важливого партнера для діалогу. Однак він вказав на серйозні мінуси, зокрема на риторику, яка може зрівнювати жертву агресії та агресора.

Особливо насторожує, що Трамп використовував формулювання про благословення для «народів Росії та України», що, за словами експерта, грає на руку російській пропаганді. Крім того, він звернув увагу на заплановані зустрічі Трампа з Джей Ді Венсом і Марком Рубіо на конференції в Мюнхені, натякнувши, що їхні стратегічні плани можуть бути далекі від інтересів України.

Але ще більш тривожними Краєв вважає деталі спілкування Трампа з Путіним. Він зазначив, що російський лідер, схоже, зумів перехопити ініціативу і нав’язати Трампу свої теми, включно з інтерпретацією Другої світової війни. На думку експерта, це може вказувати на спробу втягнути Трампа в псевдоісторичні наративи Кремля.

Також Краєв відзначив заміну генерала Кіта Келлога на Джона Реткліфа в переговорах, підкресливши, що цей крок викликає додаткові побоювання. За його словами, такі зміни можуть вплинути на баланс позицій у майбутніх дипломатичних контактах.

Експерт закликає українську сторону підготуватися до конференції в Мюнхені, щоб не просто позначити свою присутність, а чітко відстоювати інтереси країни з перших же днів переговорів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, чи закінчиться війна в Україні у 2025 році: політолог дав обнадійливий прогноз.