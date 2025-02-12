Чи закінчиться війна в Україні у 2025 році: політолог дав обнадійливий прогноз

Війна в Україні так чи інакше підійде до кінця у 2025 році. Таку думку висловив російський опозиційний політолог і публіцист Андрій Піонтковський.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на Donpress.

За його словами, всі ключові гравці вже визначилися зі своїми стратегіями. Дональд Трамп, імовірний кандидат на пост президента США, не збирається збільшувати військову допомогу Україні, вважаючи, що цю роль має взяти на себе Європа. Своєю чергою,

Росія намагається використати Трампа, щоб нав’язати Україні невигідні умови миру, дестабілізувати ситуацію і потім встановити в Києві маріонетковий уряд. Однак Україна продовжує боротися, а Європа посилює підтримку, надаючи все більше зброї та авіації.

«Четвертий рік війни на виснаження неможливий, це показує історичний досвід, наприклад, Перша світова. У 2025 році одна зі сторін впаде. Можливо, це буде Росія», — заявив Піонтковський.

На його думку, війна завершиться або повним виснаженням однієї зі сторін, або перемогою України, з огляду на кроки, які роблять міжнародні союзники.

«Поки лідери ключових країн не підписали офіційних угод, але настрої і рішення, що складаються, вказують саме на такий сценарій на 2025 рік», — резюмував політолог.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Путін поставив жорсткий дедлайн військовим РФ: що вони мають зробити до 9 травня.