Кого Путін вимагав зробити президентом України: Зеленський розповів про ультиматуми диктатора

Президент України Володимир Зеленський відкинув заяви Володимира Путіна про нібито готовність до переговорів і повернення до так званих Стамбульських угод.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на Володимира Зеленського.

За словами Зеленського, жодних реальних перемовин з РФ не велося, оскільки всі пропозиції Москви були не більше ніж ультиматумами.

Про це Зеленський розповів на зустрічі з представниками Міжнародної медіаради в Давосі, наголосивши, що діалог із Путіним ніколи не виходив за рамки спроб тиску. Президент зазначив, що всі подібні ініціативи супроводжувалися умовами, які Україна не могла прийняти.

«Немає ніяких турецьких переговорів, оскільки я президент, я парламентер, а в Росії він парламентер — Путін. Так що я ніколи не зустрічався в Туреччині з Путіним», — заявив Зеленський.

Він додав, що пропозиції Москви в рамках цих «переговорів» зводилися до ультиматумів, які вимагали капітуляції України. Серед них були умови про визнання Донбасу частиною Росії, прийняття нейтрального статусу, скорочення армії до 50 тисяч осіб і знищення артилерії.

Президент також зазначив, що Росія наполягала на зміні української Конституції та передачі влади проросійським політикам.

«Вони сказали, що я повинен відступити, вони змінять мене на проросійського Віктора Медведчука. Так що я більше не президент. Для мене це не проблема, будуть голосувати наші люди. Я маю на увазі, що це не мета… Тому ніколи не було ніяких переговорів, це ультиматум від убивці», — наголосив Зеленський.

Він також згадав, що спроби почати діалог робили не тільки в Туреччині, а й у Білорусі, проте всі вони завершувалися новими ультиматумами з боку Росії. Навіть за посередництва президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана російська сторона продовжувала наполягати на неприйнятних для України умовах.

«Вони прийшли і знову висунули ультиматум. Отже, ми не можемо сказати, що в нас були якісь переговори, оскільки всі три рази були ультиматуми від Путіна», — підсумував Зеленський.

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