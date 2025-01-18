У США пояснили, коли Трамп хоче закінчити війну в Україні: деталі від Болтона

Колишній радник Трампа Джон Болтон заявив, що новообраний президент США Дональд Трамп має намір якомога швидше завершити війну в Україні, не приділяючи великої уваги умовам, на яких цього буде досягнуто.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на Unian.

«Трамп хоче покінчити з війною відразу після вступу на посаду, і його мало цікавить, яким чином це буде зроблено. Головне для нього — швидке завершення конфлікту», — підкреслив Болтон.

За його словами, Кремль розраховує на угоду про припинення вогню з фіксацією поточних ліній розмежування. При цьому Болтон зазначив:

«Що довше перемир’я триватиме, то вищою є ймовірність того, що наявні лінії стануть новими кордонами між Росією та Україною».

Нагадаємо, раніше повідомлялося про коли Путін може піти на перемир’я: названо дві умови.