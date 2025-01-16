Коли закінчиться війна в Україні: у Трампа визначили терміни

Радники обраного президента США Дональда Трампа визнають, що на врегулювання війни в Україні підуть місяці або навіть більше часу.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на Reuters.

Ці терміни значно відрізняються від передвиборчих обіцянок Трампа про те, що він закінчить війну Росії проти України за 24 години.

Двоє неназваних соратників Трампа сказали, що обіцянки закінчити війну за добу були «поєднанням передвиборчих галасливих заяв із недостатнім розумінням нерозв’язності конфлікту і часу, необхідного для формування нової адміністрації».

Reuters додає, що визнання неможливості завершити війну за 24 години стало «гострою перевіркою на реальність найбільшої зовнішньополітичної обіцянки Трампа — укласти мирну угоду в перший же день у Білому домі».

Агентство також вказує, що теперішня позиція неназваних радників Трампа корелює з нещодавніми заявами Кіта Келлога.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що коли Путін може піти на перемир’я: названо дві умови.