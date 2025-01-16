Политика

Коли закінчиться війна в Україні: у Трампа визначили терміни

Карина Шевченко Send an email 11 часов ago
0 0
Дональд Трамп
Заверешити війну за 24 години: Трамп розкрив деталі свого плану

Радники обраного президента США Дональда Трампа визнають, що на врегулювання війни в Україні підуть місяці або навіть більше часу.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на Reuters.

Ці терміни значно відрізняються від передвиборчих обіцянок Трампа про те, що він закінчить війну Росії проти України за 24 години.

Двоє неназваних соратників Трампа сказали, що обіцянки закінчити війну за добу були «поєднанням передвиборчих галасливих заяв із недостатнім розумінням нерозв’язності конфлікту і часу, необхідного для формування нової адміністрації».

Reuters додає, що визнання неможливості завершити війну за 24 години стало «гострою перевіркою на реальність найбільшої зовнішньополітичної обіцянки Трампа — укласти мирну угоду в перший же день у Білому домі».

Агентство також вказує, що теперішня позиція неназваних радників Трампа корелює з нещодавніми заявами Кіта Келлога.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що коли Путін може піти на перемир’я: названо дві умови.

теги
Карина Шевченко Send an email 11 часов ago
0 0

Материалы по теме

Михайло Драпатий

Хто став новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ: що відомо про Михайла Драпатого та чому його поважають військові

29 ноября, 2024
Рустем Умєров

Умєров їде у Південну Корею: чи змінить Сеул позицію щодо військової допомоги Україні

26 ноября, 2024
Міжконтинентальна ракета

Росія запустила по Україні «нову» ракету «Орєшнік»: що це за ракета та чому Путін використав таку назву

21 ноября, 2024
Зеленський і Трамп

Чому Зеленський радіє перемозі Трампа на виборах

21 ноября, 2024

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button