Чому Україна не підтримає будь-які альтернативи вступу в НАТО

Тому Україна не погодиться на будь-які альтернативи, крім членства в НАТО.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ України.

Що передбачав Будапешський меморандум

Згідно Будапештського меморандуму Україні надавались гарантії безпеки, суверенітету та територіальної цілісності в обмін на відмову від третього у світі за потенціалом ядерного арсеналу. Меморандум мав стати значним етапом у зміцненні глобального ядерного роззброєння та стати прикладом для інших держав у відмові від ядерної зброї.

Проте Росія, бувши одним із гарантів безпеки України, знехтувала не тільки документом, який підписала, а й і загалом міжнародним правом.

«Порушення Росією Будапештського меморандуму створило небезпечний прецедент, що підірвав довіру до самої ідеї ядерного роззброєння. Натомість бачимо активні спроби різних країн від Індо-Тихоокеанського регіону та Близького Сходу до євроатлантичного простору створити чи розширити наявні ядерні арсенали», — йдеться у заяві.

МЗС наголошує, що Будапештський меморандум тепер не більше ніж памʼятник недалекоглядної політики в питанні ухвалення стратегічних безпекових рішень. Міністерство переконане, що він має стати прикладом країнам НАТО про те, що розбудова архітектури безпеки за рахунок інтересів України, а не з їх урахуванням, зазнає провалу.

Відомство наголошує, що історична помилка має бути виправленою, а Україні слід отримати чіткі, юридично зобов’язуючі гарантії безпеки.

Україна звертається до США та Британії, як до підписантів Будапештський меморандум, до Франції та Китаю, які до нього приєдналися, до всіх держав-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, та закликає підтримати надання Україні дієвих гарантій безпеки. Україна переконана, що такою гарантією стане повноправне членство в НАТО.

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«Маючи за плечима гіркий досвід Будапештського меморандуму, ми не пристанемо на жодні альтернативи, сурогати чи замінники повноправного членства України в НАТО», — заявило МЗС.

У міністерстві додали, що 30-річчя з часу підписання Будапештського меморандуму саме та нагода, щоб зробити дієві кроки до приєднання України до Вашингтонського договору.

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