Хто став новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ: що відомо про Михайла Драпатого та чому його поважають військові

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання Ставки головнокомандувача, передає Первая Лента.

«Разом з Головкомом ухвалили кілька кадрових рішень для нашої армії. Новим командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України призначений Михайло Драпатий. Заступником Головнокомандувача Збройних Сил призначений Олег Апостол», – заявив Зеленський.

Президент відзначив організацію успішної оборони Харкова генерал-майором Драпатим у 2024 році, зірвавши плани ворога по захопленню цього важливого обласного центру на сході України.

Крім того, Зеленський зазначив важливість підвищення боєздатності української армії та необхідність якісної підготовки військовослужбовців та впровадження інноваційних підходів до «управління людьми в Збройних Силах України».

Що відомо про Михайла Драпатого та чим він прославився

У 2014 році Драпатий командував 2-го механізованим батальйоном 72-ї окремої механізованої бригади. А вже з квітня того ж року 72 ОМБр у повному складі дислокувалась на сході України. Під його командуванням 2-гий батальйон 72-ї ОМБр у травні 2014 приймав участь у звільненні Маріуполя. Саме Драпатий виконав легендарний прорив на БМП у Маріуполі через сепаратистський блокпост, виконуючи бойове завдання.

У 2016 році призначений командиром 58 окремої мотопіхотної бригади (зі штабом у Конотопі, Сумської області). З літа 2017 року Драпатий перебував у зоні проведення АТО, де керував діями 58 ОМПБр в районі Бахмутської траси.

У 2019 році розпочав дворічне навчання слухачем Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. А до 2024 року очолював оперативне угруповання «Херсон».

Він відомий тим, що був одним із командирів, які керували деокупацією правобережної частини Херсонської області. У лютому 2024-го його призначили заступником начальника Генштабу ЗСУ. У травні отримав посаду командувача ОТУВ «Харків» на початку повторного наступу російських окупаційних військ 2024 року у Харківській області.

Раніше ПЛ писала про те, чому Зеленський радіє перемозі Трампа на виборах.