Политика

Умєров їде у Південну Корею: чи змінить Сеул позицію щодо військової допомоги Україні

Аналітики не виключають, що Південна Корея займе «обережну позицію» щодо військової допомоги.

Арина Марченко Send an email 20 часов ago
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Рустем Умєров
Умєров їде у Південну Корею: чи змінить Сеул позицію щодо військової допомоги Україні

Українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим відвідає Південну Корею з метою обговорення постачання зброї. Це станеться вже найближчими днями.

Про це пише Первая Лента з посиданням на Politexpert.

Передбачається, що вже у середу делегація проведе зустріч з південнокорейськими колегами, під час якої ознайомить зі списком побажань. До нього увійдуть зенітні ракети та артилерійська зброя.

За словами наукового співробітника Корейського інституту оборонного аналізу Ду Джін Хо, Південна Корея займе «вичікувальну позицію». Це пов’язано з тісною військовою співпрацею РФ за Північної Кореї. Опираючись на цей факт, Південна Корея буде досить виважено ухвалювати свої наступні кроки.

Водночас ще однією перешкодою постачанню зброї — внутрішня опозиція. Опозиційні законодавці погрожують імпічментом міністру оборони Південної Кореї, якщо Україна отримає військову допомогу. Вони посилаються на закони, які прямо забороняють експорт зброї до країн, які перебувають у стані війни, якщо це не ухвалено парламентом.

Раніше ПЛ писала про те, чому Зеленський радіє перемозі Трампа на виборах.

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Арина Марченко Send an email 20 часов ago
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