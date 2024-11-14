Скандальний нардеп отримав підозру у держзраді: хто це та що про нього відомо

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Politexpert.

Йдеться про народного депутата Євгенія Шевченка. За матеріалами справи, фігурант систематично займався інформаційно-підривною діяльністю в інтересах держави-агресора.

Зокрема, як зазначається, нардеп систематично розповсюджував фейки російської пропаганди щодо подій в Україні та її зовнішньополітичного курсу, а у жовтні-листопаді 2024 року розповсюджував викривлену інформацію стосовно командування Сил оборони України та суспільних настроїв всередині нашої держави. Щоб «розганяти» кремлівську пропаганду? він активно користувався своїми каналами у відеохостингу YouTube і Telegram, а також під час ефірів в українських та ворожих ЗМІ.

Також повідомляється, що протягом 2020-2023 років нардеп систематично відвідував Білорусь. Під час візитів він проводив консультації із керівництвом цієї держави та налагоджував «схеми» щодо закупівлі для підконтрольних йому компаній електроенергії та аміачних добрив по заниженій вартості. У подальшому афілійовані йому комерційні структури продавали відповідні ресурси за штучно завищеною ціною з метою одержання надприбутків.

Відповідно до матеріалі провадження, для реалізації оборудок нардеп залучав підставних осіб, у тому числі нерезидентів підконтрольних йому фірм.

На підставі одержаних доказів нардепу повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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