Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на CNN.

За словами Тарзіу, Румунія повинна зробити свій суверенітет цілісним, а для цього, як він наголошує, необхідно «реінтегрувати державу в її природних кордонах».

«Ми, як завжди, на роздоріжжі, і ми повинні мати справу з цими великими імперіями, щоб отримати наш суверенітет і зробити його цілісним. Ми не будемо по-справжньому суверенними, поки не реінтегруємо румунську державу в її природних кордонах!» — заявив Тарзіу.

Він вважає, що все, що було румунською нацією, повинно повернутися в кордони однієї держави.

«Північна Буковина не може бути забута! Не можна забути Південну Бессарабію! Земля Герца, Трансільванія, все, що було і є румунською нацією, повинно повернутися в кордони однієї держави!» — закликає лідер AUR.

Зазначається, що заяви Тарзіу можуть коштувати країні членства в НАТО і Європейському Союзі, враховуючи наслідки таких дій. Анексія частини території України означатиме порушення низки міжнародних договорів і принципів, що призведе до введення міжнародних санкції, дипломатичної ізоляції і, найімовірніше, війни з Україною.

Варто нагадати, що сенатор Тарзіу через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення в РФ Україну заявив окупантам, що готовий дати їм п’ять.

Нагадаємо, колишній генсек НАТО закликав збільшити допомогу Україні.