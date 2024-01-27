«Українці воюють за нас»: колишній генсек НАТО закликав збільшити допомогу Україні

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на його інтерв’ю Sky news.

Коментуючи угоду про безпекові гарантії між Україною та Великою Британією, Робертсон зазначив, що глава уряду Сполученого Королівства Ріші Сунак повинен взяти на себе відчутні багаторічні зобов’язання перед Києвом.

Робертсон наголосив, що Україна повинна завжди бути на першому місці в порядку денному, адже українські воїни зараз захищають не лише свою країну, але й всю Європу.

«Я хочу багаторічних зобов’язань, єдине, до чого прислухається Кремль, це скільки років ми будемо з українцями», — заявив він.

За словами колишнього генерального секретаря НАТО, російське вторгнення в Україну повністю порушило міжнародний порядок. Він вважає, що якщо Путіну вдасться отримати перемогу над країною, розташованою у самому серці Європи, то він не зупиниться.

Тому Робертсон наголошує на важливості нарощування зброї та боєприпасів, щоб продовжувати допомагати Україні.

«Тож вони воюють за нас, і тому я вважаю, що нам потрібно нарощувати виробництво зброї та боєприпасів у цій країні (ред. — Британії), щоб переконатися, що вони отримають обладнання, яке їм потрібно зараз», — резюмував він.

Нагадаємо, діючий генсек НАТО також закликав НАТО і ЄС надати більше фінансування Україні.