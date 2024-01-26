Столтенберг закликав країни НАТО та ЄС надати більше фінансування Україні

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга, яку він зробив на спільній прес-конференції з прем’єр-міністром Чорногорії Мілойко Спаїчем.

Генсек подякував Чорногорії за підтримку України, в тому числі через комплексний пакет допомоги НАТО. За словами Столтенберга, усі політичні лідери країн НАТО і ЄС повинні працювати над збереженням єдності заради стабільності і безпеки в регіоні.

Він також зазначив, що війна Росії проти України триває уже майже два роки. Столтенберг додав, що партнери України повинні активізуватися, щоб надавати нашій країни більше фінансової допомоги.

«Але союзники по НАТО та Європейському союзу повинні активізуватись і надати ще більше фінансування Україні в цей критичний час», — заявив він.

Політик вважає, за за умови перемоги диктатора Володимир Путін в Україні, є реальний ризик, що він знову застосує силу і нападе на НАТО.

Нагадаємо, в Норвегії закликають НАТО готуватися до вторгнення РФ.