В Європарламенті розглянуть резолюцію щодо позбавлення Угорщини права голосу: названі терміни
Депутати Європарламенту погодили текст проекту резолюції щодо Угорщини, в якому міститься заклик про позбавлення країни права голосу в Раді ЄС.
Документ планують розглянути вже цього тижня.
Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Euractiv.
Більшість депутатів Європарламенту погодилися розглянути проект резолюції щодо Угорщини у четвер, 18 січня.
Документ містить заклик до Ради ЄС розпочати процес позбавлення Угорщини права голосу. В ньому також йдеться про проведення розслідування щодо законності рішення Єврокомісії розморозити 10 млрд євро для Угорщини у грудні 2023 року.
«Ми також посилаємо Єврокомісії сильний меседж: якщо вони просто розподілять мільярди євро, щоб уникнути вето Угорщини, їм це не зійде з рук», — сказав у коментарі виданню євродепутат від «зелених» Даніель Фрейнд, який є одним з провідних учасників переговорів щодо резолюції.
Переважна частина депутатів Європарламенту сходяться в думці, що розморожування коштів відбулося не на підставі об’єктивних покращень судової системи Угорщини та верховенства права.
Не виключено, що Єврокомісія зробила таке рішення з метою поступок Угорщині перед самітом Євроради, де були розглянуті вступні переговори з Україною.
Як повідомляє видання, до фінального проекту резолюції також можуть включити вотум недовіри голові ЄК Урсулі фон дер Ляєн у разі, якщо відомство продовжить розморожувати кошти для Угорщини.
Раніше повідомлялось, що Орбан може тимчасово стати головою Євроради у випадку відставки Мішеля.