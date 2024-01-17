Политика

В Європарламенті розглянуть резолюцію щодо позбавлення Угорщини права голосу: названі терміни

Депутати Європарламенту погодили текст проекту резолюції щодо Угорщини, в якому міститься заклик про позбавлення країни права голосу в Раді ЄС.

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 18 минут agoОбновлено: 17 января, 2024
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Документ планують розглянути вже цього тижня.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Euractiv.

Більшість депутатів Європарламенту погодилися розглянути проект резолюції щодо Угорщини у четвер, 18 січня.

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Документ містить заклик до Ради ЄС розпочати процес позбавлення Угорщини права голосу. В ньому також йдеться про проведення розслідування щодо законності рішення Єврокомісії розморозити 10 млрд євро для Угорщини у грудні 2023 року.

«Ми також посилаємо Єврокомісії сильний меседж: якщо вони просто розподілять мільярди євро, щоб уникнути вето Угорщини, їм це не зійде з рук», — сказав у коментарі виданню євродепутат від «зелених» Даніель Фрейнд, який є одним з провідних учасників переговорів щодо резолюції.

Переважна частина депутатів Європарламенту сходяться в думці, що розморожування коштів відбулося не на підставі об’єктивних покращень судової системи Угорщини та верховенства права.

Не виключено, що Єврокомісія зробила таке рішення з метою поступок Угорщині перед самітом Євроради, де були розглянуті вступні переговори з Україною.

Як повідомляє видання, до фінального проекту резолюції також можуть включити вотум недовіри голові ЄК Урсулі фон дер Ляєн у разі, якщо відомство продовжить розморожувати кошти для Угорщини.

Раніше повідомлялось, що Орбан може тимчасово стати головою Євроради у випадку відставки Мішеля.

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Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 18 минут agoОбновлено: 17 января, 2024
0 1 минута чтения
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

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