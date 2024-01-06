Кандидат в президенти США планує вивести США з НАТО

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Politico.

Посилаючись на поінформовані джерела, у виданні зазначають, що Рамасвамі сповістив різні групи експертів та прихильників про наміри вивести США з НАТО. Politico припускає, що республіканець може прийняти таке рішення, якщо виграє президентські вибори.

Ще у жовтні Рамасвамі в інтерв’ю Politico назвав ідею виходу США з НАТО розумною, але не підтримав її відкрито. Він також висловлювався про те, що настав час вивести Сполучені Штати з ООН.

Прес-секретар кампанії Рамасвамі Тріша Маклафлін відмовилася давати коментарі про те, що республіканець робитиме щодо НАТО, але не стала заперечувати позицію кандидата.

Варто зазначити, що Рамасвамі не єдиний кандидат у президенти США, який заговорив про вихід країни з НАТО. Перед цим подібну заяву зробив експрезидент, республіканець Дональд Трамп.

У виданні зауважили, що вихід США з НАТО може стати початком найбільшої трансатлантичної кризи за останні десятиліття, що призведе до питань, чи здатний Вашингтон підтримувати союзників, а також унеможливив здатність Альянсу виступати стримуючою силою проти РФ.

Нагадаємо, в Пентагоні прокоментували чутки про утилізацію ракет ATACMS замість передачі їх Україні.