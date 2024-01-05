В Пентагоні прокоментували чутки про утилізацію ракет ATACMS замість передачі їх Україні

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на заяву речника міністерства оборони США Патріка Райдера на брифінгу.

Райдер наголосив, що повідомлення про плани США утилізувати ракети ATACMS зі строком експлуатації, що минув, замість надання їх Україні, не відповідають дійсності.

Речник Пентагону зауважив, що вся інформація зі ЗМІ були перевірена.

«Ці повідомлення не відповідають дійсності», — рішуче заявив він.

Варто зазначити, що раніше американське видання Newsweek повідомило, що в США намагаються вирішити, що робити з сотнями далекобійних ракет ATACMS, зі строком придатності, що минув. Адже Україна вже давно просила про передачу такого озброєння.

У виданні написали, що сотні таких ракет у США хочуть утилізувати за значні кошти американських платників податків.

Варто також нагадати, що конгрес США не зміг підтримати запит Джо Байдена на виділення понад 100 млрд доларів на потреби національної безпеки до кінця 2023 року. У цьому запиті понад 60 млрд доларів передбачено для України.

Раніше повідомлялось, що в Польщі закликають передати Україні далекобійні ракети для ударів по РФ.