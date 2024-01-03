В Польше призывают передать Украине дальнобойные ракеты для ударов по РФ

Об этом сооющает Первая Лента со сслыкой на заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского в Twitter (X).

Сикорский отметил, что западные страны должны ответить на обстрелы Украины «понятным Путину языком». Он призвал ужесточить санкции, чтобы сделать невозможным производство оружия из контрабандных компонентов, а также передать Киеву ракеты большой дальности, которые помогут Украине уничтожить стартовые площадки и командные центры на территории РФ.

Стоит отметить, что Сикорский стал министром иностранных дел Польши в прошлом месяце после того, как проевропейский альянс партий во главе с Дональдом Туском одержал победу на парламентских выборах 15 октября. Новый глава польского правительства пообещал сплотить поддержку Украины среди союзников и положить конец изоляции Польши в Европейском Союзе.

Напомним, что российские оккупанты нанесли массированные ракетные удары по Украине 29 декабря и 2 января. «Прилеты» зафиксированы в Днепре, Одессе, Сумах, Харькове и Киеве.

Ранее сообщалось, что ООН призвала Россию и Украину к «немедленным шагам по деэскалации» войны.