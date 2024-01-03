Политика

В ООН закликають Росію та Україну до «негайних кроків щодо деескалації» війни

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 2 дня agoОбновлено: 3 января, 2024
0 Менее минуты назад

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на пресслужбу Організації Об’єднаних Націй (ООН) з прав людини.

Тюрк зазначив, що в Україні та Росії спостерігається «тривожна ескалація бойових дій». При цьому він нагадав, що міжнародне гуманітарне право забороняє невибіркові напади на мирних жителів та цивільні об’єкти.

Він закликав Росію та Україну до «негайних кроків щодо деескалації, забезпечення захисту цивільного населення та поваги міжнародного права».

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Варто нагадати, що верховний комісар ООН з прав людини Волкер Тюрк відреагував на моторошну атаку росіян по Україні 29 грудня 2023 року. Він засудив дії Кремля і закликав Москву «негайно» припинити обстріли.

Він наголосив, що міжнародне гуманітарне право чітко забороняє атаки, навмисно спрямовані на цивільні об’єкти.

Раніше повідомлялось, що одна з ракет попала в лікарню, де проходять реабілітацію військові.

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Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 2 дня agoОбновлено: 3 января, 2024
0 Менее минуты назад
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

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